Mogelijk nieuw zwembad bij toekomstige kunstijsbaan in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Er komt mogelijk een nieuw zwembad bij de toekomstige kunstijsbaan in Hoogeveen. De gemeente doet hier onderzoek naar.

Het zwembad zou moeten komen op de plek waar nu Maxx Sports and Events is gevestigd, meldt het Dagblad van het Noorden Het zwembad en de overdekte kunstijsbaan zouden moeten worden gebouwd in het noordelijke deel van het Bentinckspark. Maar daarvoor beschikt de gemeente volgens de krant over onvoldoende grond. De oplossing zou zijn om Maxx Sports and Events te kopen.Eigenaar Max Jacobsen bevestigt dat hij in gesprek is met de gemeente Hoogeveen. "De gemeente kijkt naar de inrichting van het noordelijke deel van het Bentinckspark. Wij zijn daar gevestigd en hebben daar heel intensieve gesprekken over. Ik denk dat er binnen twee tot drie weken meer bekend is."Al jaren is er sprake van dat het verouderde zwembad De Dolfijn naar het Bentinckspark verhuist. De gemeente Hoogeveen ziet mogelijkheden voor een combinatie met de ijsbaan. Door de warmte die bij het maken van ijs vrij komt, kan het zwembad worden verwarmd."Het is al een hele tijd intern bij ons onderwerp van onderzoek", zegt wethouder Jan Steenbergen. "In 2022 willen we toch een nieuw zwembad bouwen, dus kunnen we nu of kijken we het zwembad niet gelijktijdig met de nieuwe ijsbaan kunnen bouwen."De wethouder hoopt dat dit plan slaagt. Steenbergen: "Dan zou er een heel mooie combinatie staan die bovenregionaal wordt." Hij hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. "Drenthe wacht al veel te lang op ijs", aldus de wethouder.Naast onderzoek naar een zwembad doet de gemeente onderzoek naar meer mogelijkheden rond de invulling van het gebied. Daar wordt de komende weken meer over duidelijk.