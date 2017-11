Eerste Drentse respijthuis binnen een jaar weer gesloten

ZUIDWOLDE - Het Lang Leve Thuis-huis in Zuidwolde is gesloten. De sluiting heeft te maken met het faillissement van Brasserie Buitengewoon Bijzonder in Zuidwolde, van dezelfde initiatiefnemer.

Dat meldt de Hoogeveensche Courant Het Lang Leve Thuis-huis was het eerste Drentse respijthuis, een tijdelijk verblijf voor zorgvragers om de mantelzorg te ontlasten. Het respijthuis opende begin dit jaar. In het huis werken professionele krachten die zorg leveren. Daarnaast is het initiatief ook afhankelijk van vrijwilligers.Oprichter Francisca Zantingh wil tegen de krant alleen aangeven dat 'door omstandigheden met betrekking tot de huisvesting aan de Ommerweg, het bestuur besloten heeft de activiteiten tijdelijk te staken en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in de regio Zuidwolde. Wij hebben goede zorg geleverd en zijn met de stichting alle verplichtingen nagekomen.’Zantingh is jaren bezig geweest om tot het Lang Leve Thuis-huis te komen. Vlak voor de opening zei ze tegen RTV Drenthe: "Het is voor ons natuurlijk ook spannend om samen met de vrijwilligers het eerste weekend te draaien. Ook voor de gasten is het best wel spannend, maar ik heb er alle vertrouwen in!"Lang Leve Thuis is ook gestart in Almelo. Op drie locaties wordt daar 24-uurs zorg voor langdurig verblijf gegeven. Op één locatie is het ook mogelijk om kortdurend te verblijven, zoals het in Zuidwolde was ingezet.