50-jarige ex aangehouden voor neersteken vrouw in Emmen De politie arresteerde een 50-jarige man voor het neersteken van de vrouw (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Een 50-jarige man uit Emmen is gisteravond aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in een woning aan de Zuidlaarderbrink in Emmen. Daarbij raakte een 36-jarige vrouw zwaar gewond.





Even later werd de vrouw met meerdere steekwonden gevonden. Zij is met de ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht. De vrouw is stabiel.



De verdachte zit vast. Politieagenten kwamen bij de woning, omdat zij een melding kregen dat de vrouw werd lastiggevallen door haar ex-vriend. Ook zou hij een raam hebben vernield. In de woning werd de verdachte aangehouden.Even later werd de vrouw met meerdere steekwonden gevonden. Zij is met de ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht. De vrouw is stabiel.De verdachte zit vast.