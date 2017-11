Deel dit artikel:











Tweede brandweerpost van Assen geopend De nieuwe brandweerpost Assen-oost aan de rand van Marsdijk (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Hij is al een maand in gebruik, maar gisteravond is in Marsdijk de tweede brandweerkazerne van Assen officieel geopend. De post Assen-oost.

Geschreven door Margriet Benak





Assen had jarenlang een brandkazerne aan het Kanaal. Maar met de komst van



Tijdelijk rukte de brandweerpost-oost uit vanaf de gemeentewerf. Maar aan de Stelmakerstraat, aan de rand van Marsdijk, is inmiddels een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Gisteravond opende burgemeester Marco Out de nieuwe kazerne officieel, samen met brandweercommandant Fred Heerink.



