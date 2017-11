Deel dit artikel:











GO Noordenveld moet statushouders helpen integreren Wethouder Jos Huizinga wil dat statushouders naar buiten gaan om te integreren (Foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

RODEN - Nieuwkomers meenemen naar de muziekvereniging, de sport en laten integreren via werk. De gemeente Noordenveld wil volgend jaar een groep 240 statushouders op een nieuwe manier laten inburgeren.

De groep voormalige vluchtelingen heeft al een huis gekregen en een integratiecursus achter de rug. Via het project GO Noordenveld moeten zij straks ook inburgeren in de maatschappij.



Swahili

"Ik vind dat je alleen de Nederlandse taal leert als je elkaar ontmoet en naar buiten gaat", zegt wethouder Jos Huizinga in Radio Drenthe-programma Cassata. Huizinga kan het weten. Hij werkte 13 jaar in Afrika en leerde het Swahili bij de projecten waarbij hij betrokken was en niet achter de laptop.



Ontmoeten

Samen met de inwoners wil de wethouder het project een succes laten worden. "We willen projecten opzetten richting sport en bedrijfsleven. Op deze manier kunnen mensen elkaar ontmoeten. Maar we willen de nieuwkomers ook uitzicht geven op een baan." Om het project een succes te maken heeft de gemeente de intakegesprekken breder gemaakt met de nieuwkomers. "Op deze manier kunnen wij ze beter helpen bij de integratie. Houden ze bijvoorbeeld van muziek, dan kunnen we ze in contact brengen met een muziekvereniging."



Huizinga heeft daarvoor vrijwilligers nodig. "Ik merk dat daarvoor interesse is. Daar ben ik blij verrast door."



Begin volgend jaar moet het project van start gaan. Aan het eind van het jaar hoopt de gemeente dan een groot gedeelte van de nieuwkomers sterk is geïntegreerd in de samenleving.