Voormalig luxehotel Lubbelinkhof in Odoorn is nu woonzorgcentrum

ODOORN - Hotel Lubbelinkhof in Odoorn is een woonzorgcentrum geworden voor mensen met een verstandelijke beperking. Danie en Hermi de Rooij zagen een kans in het te koop staande hotel en grepen dit met beide handen aan.

Het echtpaar was al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie om hun droom te verwezenlijken. Toen het voormalige Hotel Lubbelinkhof op hun weg kwam, waren ze direct verkocht. "We dachten: wat zou het geweldig zijn voor onze cliënten om op zo’n ontzettend mooie plek te wonen", zegt Hermi de Rooij.Danie en Hermi hebben al een heel leven in de zorg achter zich. Zo werkten ze bijvoorbeeld in de verpleging, in het onderwijs en als manager van een zorginstelling. Op 1 oktober openden ze de deuren van hun woonzorgcentrum Lubbelinkhof in het voormalige hotel dat in 2015 failliet ging Het gebouw werd aangepast om aan alle eisen te voldoen en de eerste bewoners hebben hun kamers inmiddels betrokken. De bewoners, die allemaal een verstandelijke beperking hebben, wonen in het voormalige luxe vakantieverblijf. Danie: "We bieden ook dagbesteding. En er zijn kamers waar mensen voor korte of langere tijd kunnen logeren."De eerste bewoners mogen helpen bij het onderhoud van de tuin, maar voor de toekomst zijn er meer plannen. Hermi: "We willen een kinderboerderij openen, waar de bewoners dan aan de slag kunnen. Ook heeft het gebouw een professionele restaurantkeuken. Het ligt voor de hand om daar ook hier iets mee te gaan doen."Het echtpaar De Rooij gelooft met heel hun hart in kleinschalige zorg. Hermi: "We willen een fijne plek bieden waar onze cliënten zich thuis voelen en waar ons personeel met plezier werkt. Dat is onze missie." Ze geloven erin dat de accommodatie daar enorm aan bijdraagt en je mensen met een beperking niet weg moet stoppen in een of ander grauw pand. "De mensen mogen gezien worden. Het gebouw staat midden in het dorp, midden in de samenleving. De bewoners zijn er echt trots op dat ze hier wonen."