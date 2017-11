Deel dit artikel:











Carnavalskoorts begint te komen in Barger-Compascuum Een carnavalswagen tijdens Rosenmontag in 2016 (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

BARGER-COMPASCUUM - Veel mensen zijn deze dagen druk met sinterklaas of misschien al met kerst. Maar niet in Barger-Compascuum. Daar zijn ze al bezig met carnaval. Sommige groepen beginnen net, andere hebben al een halve wagen af.

Geschreven door Ineke Kemper

De groep De Lummels begint vandaag met het klaarmaken van de schuur. Het hout voor de kachel wordt gehakt en de koelkast op z'n plek gezet. Onder het genot van een biertje brainstormen de mannen over de wagen.



Een snoepjeskasteel

"We weten het nog niet precies. Waarschijnlijk iets van een snoepjeskasteel of Sjakie en de Chocoladefabriek." zegt bouwer Henny Boxem. "We beginnen altijd laat, maar zijn ook altijd nog op tijd klaar geweest.



Een heel ander gezicht is het een stukje verderop in het dorp. In een garage bouwt loopgroep De Lanterfanters aan hun wagen. Zij hebben het geraamte zelfs al klaar. "Onze thema is natuur, want daar is de laatste tijd veel om te doen. We hebben een krekel en verschillende bloemen." legt Daniek Hartmann uit.



Steeds minder kippengaas op de wagens

De carnalvalgroepen gebruiken de laatste jaren steeds vaker foam in plaats van kippengaas om hun wagens te bouwen. "Dat kun je gewoon veel makkelijker in model brengen. Kijk maar naar het jasje en de plooien, dat krijg je met gaas niet voor elkaar." aldus Hartmann. Ook De Lummels gebruiken dit jaar foam.



De groepen hebben nog even om hun wagen af te krijgen. Carnaval is volgend jaar van 11 tot 13 februari.