Op zaterdag naar school: 'Ik vind dat helemaal niet erg' De kinderen samen met fotograaf Kim Stellingwerf (foto: Linda Kolkman) De kinderen mochten de foto's niet staand maken (foto: Linda Kolkman)

HOOGEVEEN - Het is zaterdag, maar toch zitten er in Hoogeveen achttien kinderen in de schoolbanken. Ze volgen namelijk de weekendschool. Het thema is momenteel journalistiek en media en vandaag staat er een fotografieles op het programma.

Geschreven door Ineke Kemper

Fotografe Kim Stellingwerf is door de weekendschool ingevlogen om de kinderen les te geven. Ze begint met een theoriedeel en daarna gaan de kinderen op pad op zelf foto's te maken.



Liggend op de grond

"We moeten foto's maken in de hoofdstraat, maar mogen dat niet staand doen." leggen de leerlingen uit. Overal in het centrum zie je kinderen op de grond liggen met een fototoestel in de handen.



De kinderen gaan vrijwillig 24 zaterdagen naar de weekendschool. "Ik vind dat helemaal niet erg", vertelt Patrick. "Op school moet je rekenen en taal doen, nu mag ik lekker op pad dat is veel leuker." Jaimy is het daar mee eens. "Ik leer nieuwe mensen kennen en ben lekker buiten."



Op bezoek bij bedrijven

De kinderen zitten allemaal in groep zeven. De komende weken gaan ze verschillende bedrijven en instellingen langs. "We willen ze wereldwijs maken", legt Bart Pijper uit. "De kinderen laten zien welke beroepen en mogelijkheden er allemaal voor ze zijn."



De leerlingen maken trouwens niet voor niets foto's vandaag. Over een paar weken gaan ze op bezoek bij een drukker en dan worden de mooiste foto's afgedrukt.