Woningbouw in voormalige school HBS in Meppel

MEPPEL - De vroegere Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en de voormalige Zuiderschool in Meppel krijgen een nieuwe bestemming. Volgende week wordt bekendgemaakt wat er met de gebouwen gaat gebeuren.

Volgens wethouder Koos de Vos is het waarschijnlijk dat er in ieder geval voor een deel woningbouw in het pand komt. Wat er exact gaat gebeuren met het gebouw wil hij nog niet zeggen, laat hij in het radioprogramma Cassata weten."Alle plannen die zijn ingediend hebben betrekking op woningbouw. Het gebouw blijft in ieder geval in stand", zo zegt de wethouder. Het gymnastieklokaal achter de school is een monument, de school zelf niet."In het voorjaar is de verkoop van het gebouw gestart. We hebben gewacht op de eerste bieding die aanvaardbaar was, en daarna hebben nog zeven partijen geboden. In het college hebben we vervolgens een vertrouwelijk besluit genomen aan wie we het willen gunnen. De raad had tot afgelopen maandag de kans om er iets over te zeggen, en naar aanleiding hiervan komt nu de definitieve gunning", aldus Koos de Vos.Wat er in ieder geval níet in het pand komt, is een nieuw cultuurcentrum. Wethouder De Vos: "Er zijn organisaties uit de cultuurhoek in Meppel geweest die vonden dat ze daar wel naartoe wilden. Maar wij willen als gemeente van die gebouwen af, en ze niet via een U-bocht weer op onze nek hebben. Als er een cultuurcentrum of iets in die richting in zou komen dan moeten we er vervolgens weer per jaar tonnen bij doen. Daarvan hebben we gezegd dat doen we niet, we hebben een goed cultureel centrum, we hebben een schouwburg, dan zitten we niet op een derde instelling te wachten."