Opnieuw informatieavond gaswinning: 'Te druk, te chaotisch'

WILHELMINAOORD - De informatieavond over de gevolgen van gaswinning in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, afgelopen donderdag, is niet goed verlopen. Dit zegt PvdA-fractievoorzitter Jan Puper.

De Westerveldse fractie noemt de avond, georganiseerd door gasproducent Vermilion, “te druk, te chaotisch. Veel mensen hebben niet de informatie gehad waarop ze hoopten”.Omdat er volgens de PvdA fractie behoefte is aan meer informatie, organiseert de partij een tweede bijeenkomst. Op woensdagavond 6 december kunnen inwoners opnieuw in Ons Dorpshuis terecht. De daar aanwezige PvdA’ers helpen iedereen die dat wil met het indienen van een zienswijze.Jan Puper: “Aanvragen voor gasboringen zijn voor de gemeente politiek complex, ook wij staan deels op afstand maar wat wij wel kunnen is hulp bieden aan de inwoners die een zienswijze willen indienen, dat mag men van ons verwachten en doen we dus nu. We spreken als PvdA niet alleen onze zorgen uit maar begeleiden de inwoners in de juridische wijze van het indienen van een zienswijze.”Er zijn in Westerveld meer politieke partijen die zich zorgen maken over de gaswinning. Gemeentebelangen Westerveld heeft vragen gesteld aan het college over de kwestie. De partij wil onder andere weten wat de zienswijze is van de gemeente, als die er is, over het gewijzigde winningsplan Eesveen.Belangstellenden voor de infoavond kunnen op 6 december vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur terecht in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.