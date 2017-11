Deel dit artikel:











ACV komt tekort in Sneek: 4-1 ACV verliest weer een uitwedstrijd (foto: ACV)

VOETBAL - Van een uitsyndroom is volgens Haaye Feenstra geen sprake, maar ook in de zevende uitwedstrijd van het seizoen bleef ACV puntloos. In Sneek bleek ONS met 4-1 te sterk. De enige ACV-treffer werd een kwartier voor tijd gemaakt door invaller Erik Eleveld.

Door de nederlaag ziet ACV twee concurrenten in de strijd tegen degradatie dichterbij komen, want zowel Capelle als Spijkenisse wisten wel te winnen. De formatie van trainer Fred de Boer staat nu 13e met 14 punten uit 13 duels, maar het gat naar de 1e degradant aan het einde van de rit (nr. 17: Spijkenisse) is slechts twee punten.



ACV startte nog wel veelbelovend, kreeg ook twee kansen op de openingsgoal, maar de gasten bleken effectiever. Uitgerekend in de tegenaanval na kansen voor Justin Mulder en in de rebound Pascal Huser scoorde de thuisclub na een kwartier de 1-0 via Genridge Prijor. ONS Sneek verdubbelde de score na een half uur door een treffer van Curty Gonzales.



Achter de feiten aan

ACV-trainer Fred de Boer probeerde met het inbrengen van spits Saber Hendriks voor middenvelder Nick Westebring wat meer druk vooruit te krijgen, maar tot echt grote kansen leidde deze wissel niet. Eigenlijk liep ACV vanaf de 2-0 continu achter de feiten aan. De Assenaren kwamen niet in duel, de ruimtes waren te groot en het werk pijnlijk duidelijk dat een aantal spelers tekort komt voor het voetballen in de derde divisie.



Ook na rust veranderde het spelbeeld niet. ACV mocht wel de bal hebben, maar ONS slachtte de club uit Assen in de counter. In de 64e en 67e minuut werd het 3-0 en 4-0 (goals van Gonzales en Arton Musliu) en was het duel helemaal gespeeld. De treffer van Erik Eleveld, die overigens fraai scoorde, was een goal voor de statistieken.