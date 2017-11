Tiendeveen-speler twee jaar geschorst voor molesteren grensrechter

VOETBAL - Tiendeveen-speler Hans ten Kate is door de KNVB voor twee jaar geschorst voor het trappen en slaan van de grensrechter van Achilles 1894. Daarnaast krijgt de club een boete van tweehonderd euro en het eerste elftal twee punten in mindering.

Het incident speelde zich af op 21 oktober tijdens de wedstrijd Tiendeveen - Achilles 1894 in de vierde klasse E. Enkele minuten voor het einde ontstond een opstootje rond grensrechter Hakkeling van de Assenaren. Tijdens het tumult, waarbij van beide kanten meerdere spelers betrokken waren, werd de grensrechter geschopt en geslagen.Na afloop van het duel, dat voortijdig gestaakt werd, werd Hans ten Kate door scheidsrechter Jaap Snippe uit Hollandscheveld als schuldige aangewezen.Tiendeveen-secretaris Rudy Kleine: "We hebben sterk overwogen om in beroep te gaan, maar doen dat toch niet. Het verhaal wordt er niet beter van." Hans ten Kate gaat waarschijnlijk wel in beroep. Dat is aan hem. Hij heeft er moeite mee dat hij alleen gestraft is en dat er niemand van Achilles 1894 gestraft is. Het gebeurde over en weer."Kleine vervolgt: "Het is gebeurd zonder dat er ook maar iemand op kon reageren en we betreuren het ten stelligste."Ten Kate heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de straf.