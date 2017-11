Deel dit artikel:











Alle uitslagen zaterdagamateurs (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - In de derde divisie werd speelronde dertien afgewerkt, in de hoofdklasse wedstrijd nummer twaalf en voor de lagere amateurs was het de negende speelronde. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met Drentsclubs.

3e divisie

Spijkenisse - Harkemase Boys 3-0

Jong FC Volendam - Magreb '90 8-1

DOVO - Spakenburg 2-2

VVOG - ODIN 59 0-1

Scheveningen - Jong FC Groningen 1-2

Jong Almere City FC - ASWH 2-0

Quick Boys - Capelle 0-2

ONS Sneek - ACV 4-1

Jong FC Twente - DVS'33 Ermelo 1-0



Lees ook: ACV komt tekort in Sneek: 4-1



Hoofdklasse B

DFS Opheusden - Staphorst 0-3

Eemdijk - NSC Nijkerk 2-2

Excelsior '31 - Zuidvogels 2-0

SC Genemuiden - Apeldoorn CSV 0-2

Huizen - Berkum 0-0

HZVV - AZSV 1-4

SDC Putten - SV Urk 1-0

Sparta Nijkerk - Ajax 2-1



1e klasse E

Zeerobben - Winsum 1-1

Be Quick D - Buitenpost 0-1

Drachtster Boys - Gorecht 3-0

Groningen - PKC'83 0-1

Oranje Nassau - Noordscheschut 3-3

Olde Veste'54 - Blauw Wit'34 2-3

VEV'67 - Balk 1-0



Lees ook: Noordscheschut recht rug in Groningen



2e klasse J

FC Meppel - NEC Delfzijl 0-2

Zuidhorn - DESZ 1-1

Gramsbergen - DZOH 0-2

FC Klazienaveen - De Weide 4-1

Omlandia - Nieuwleusen 6-1

Pelikaan S - Drenthina 4-4

Bedum - Groen Geel 0-0



Lees ook: Klazienaveen na bliksemstart langs De Weide



3e klasse C

Onstwedder Boys - Niekerk 3-1

Loppersum - Noordwolde 2-2

HFC'15 - Be Quick 1887 2-2

Aduard 2000 - Glimmen 2-1

Stadspark - DVC Appingedam 0-3

ONR - Mamio 0-1

The Knickerbockers - Boerakker 11-1



3e klasse D

Lutten - Hoogeveen 3-1

OZC - LTC 0-0

Fit Boys - SCD'83 3-1

ZZVV - Tonego 0-2

BSVV - SVN'69 2-2

Hollandscheveld - Hardenberg'85 afgelast

SCN - FDS afgelast



4e klasse A

VHK - SVBS'77 afgelast

VENO - Tolbeek 1-4

Nagele - Vitesse'63 afgelast

Wolvega - Heeg 4-1

Delfstrahuizen - Creil 5-0

Sleat - SVM 0-2



4e klasse C

RWF - ODV 4-0

Veenhuizen - Rottevalle 3-1

Opende - Oostergo afgelast

Haulerwijk - VIOD 4-1

Harkema Opeinde - Friese Boys

Ropta Boys - ASC 3-2



4e klasse E

Borger - FC Zuidlaren afgelast

Sweel - VMC Amicitia 0-4

Helpman - Achilles 1894 0-4

Tiendeveen - Elim 0-12

HS'88 - Lycurgus 5-0

NWVV - CSVC afgelast



Lees ook: Elim scoort dozijn goals tegen Tiendeveen



5e klasse A

SWZ Boso Sneek - Hielpen 12-0

Ens - Blokzijl 2-2

Bakhuizen - MSC 1-3

Heerenveen - IJVC afgelast

Boornbergum'80 - Woudsend 2-1

HJSC - Espel 1-0



5e klasse E

VVAK - Damacota 2-3

NKVV - VCG 3-0

Veendam 1894 - Mussel 2-2

Wildervank - Nieuw Balinge afgelast

SETA - WVV 1-4



Lees ook: Tiendeveen-speler twee jaar geschorst voor molesteren grensrechter Spijkenisse - Harkemase Boys 3-0Jong FC Volendam - Magreb '90 8-1DOVO - Spakenburg 2-2VVOG - ODIN 59 0-1Scheveningen - Jong FC Groningen 1-2Jong Almere City FC - ASWH 2-0Quick Boys - Capelle 0-2ONS Sneek - ACV 4-1Jong FC Twente - DVS'33 Ermelo 1-0DFS Opheusden - Staphorst 0-3Eemdijk - NSC Nijkerk 2-2Excelsior '31 - Zuidvogels 2-0SC Genemuiden - Apeldoorn CSV 0-2Huizen - Berkum 0-0HZVV - AZSV 1-4SDC Putten - SV Urk 1-0Sparta Nijkerk - Ajax 2-1Zeerobben - Winsum 1-1Be Quick D - Buitenpost 0-1Drachtster Boys - Gorecht 3-0Groningen - PKC'83 0-1Oranje Nassau - Noordscheschut 3-3Olde Veste'54 - Blauw Wit'34 2-3VEV'67 - Balk 1-0FC Meppel - NEC Delfzijl 0-2Zuidhorn - DESZ 1-1Gramsbergen - DZOH 0-2FC Klazienaveen - De Weide 4-1Omlandia - Nieuwleusen 6-1Pelikaan S - Drenthina 4-4Bedum - Groen Geel 0-0Onstwedder Boys - Niekerk 3-1Loppersum - Noordwolde 2-2HFC'15 - Be Quick 1887 2-2Aduard 2000 - Glimmen 2-1Stadspark - DVC Appingedam 0-3ONR - Mamio 0-1The Knickerbockers - Boerakker 11-1Lutten - Hoogeveen 3-1OZC - LTC 0-0Fit Boys - SCD'83 3-1ZZVV - Tonego 0-2BSVV - SVN'69 2-2Hollandscheveld - Hardenberg'85 afgelastSCN - FDS afgelastVHK - SVBS'77 afgelastVENO - Tolbeek 1-4Nagele - Vitesse'63 afgelastWolvega - Heeg 4-1Delfstrahuizen - Creil 5-0Sleat - SVM 0-2RWF - ODV 4-0Veenhuizen - Rottevalle 3-1Opende - Oostergo afgelastHaulerwijk - VIOD 4-1Harkema Opeinde - Friese BoysRopta Boys - ASC 3-2Borger - FC Zuidlaren afgelastSweel - VMC Amicitia 0-4Helpman - Achilles 1894 0-4Tiendeveen - Elim 0-12HS'88 - Lycurgus 5-0NWVV - CSVC afgelastSWZ Boso Sneek - Hielpen 12-0Ens - Blokzijl 2-2Bakhuizen - MSC 1-3Heerenveen - IJVC afgelastBoornbergum'80 - Woudsend 2-1HJSC - Espel 1-0VVAK - Damacota 2-3NKVV - VCG 3-0Veendam 1894 - Mussel 2-2Wildervank - Nieuw Balinge afgelastSETA - WVV 1-4