Deel dit artikel:











In beeld: Gees in wintersfeer Gees is sfeervol verlicht (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

GEES - Voor de vijfde keer is er dit jaar Gees in wintersfeer georganiseerd. Het dorpje is omgetoverd in een sfeervol verlicht winters dorp. In de straten wordt er muziek gemaakt door mensen gekleed in Dickens stijl.





Onze fotograaf Kim Stellingwerf was bij de opening van het tweedaagse evenement en maakte onderstaande foto reportage:



Boerderijen en bedrijven stellen hun deuren open, overal valt iets te zien, te horen, te proeven.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was bij de opening van het tweedaagse evenement en maakte onderstaande foto reportage: