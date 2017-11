Deel dit artikel:











Berga op tandvlees naar eerste seizoenszege Ingmar Berga wint in Hoorn (foto: livestream Schaatsen.nl)

MARATHONSCHAATSEN - Ingmar Berga uit Hoogeveen heeft bij de zesde wedstrijd om de KPN marathon cup, in Hoorn, zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Enkele ronden voor het einde achterhaalde hij Mats Stoltenborg, de winnaar van vorige week, en vervolgens was hij in een lange en slopende sprint de sterkste.

Frank Vreugdenhil uit Eldersloo zat op dat moment in het groepje achtervolgers en hij sprintte naar de achtste plek.