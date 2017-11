Deel dit artikel:











DOS'46 geeft zege weg in dramatische tweede helft DOS'46 had een comfortabele voorsprong (foto: Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft de eerste nederlaag geslikt in de zaalcompetitie. De club uit Nijeveen ging voor eigen publiek met 18-19 onderuit tegen Blauw Wit.

DOS'46 was de Korfbal League begonnen met overwinningen op DVO en Avanti. In die laatste wedstrijd greep het team van coach Gerald Aukes de winst pas in de slotfase. Tegen Blauw Wit bleven de roodzwarten juist net aan de verkeerde kant van de score. Dat de thuisploeg het zover liet komen, was gezien het wedstrijdverloop onnodig. DOS'46 stond vrijwel het gehele duel op voorsprong.



15-11 ruststand

Blauw Wit uit Amsterdam - finalist van vorig seizoen - opende nog wel de score, maar na 2-2 greep de Drentse formatie de leiding. Vooral in de laatste minuten voor de pauze liep DOS'46 steeds verder weg. Beide ploegen zochten de kleedkamers op met een 15-11 ruststand.



Na de hervatting verdween de marge als sneeuw voor de zon. Blauw Wit herpakte zich, terwijl DOS'46 nauwelijks meer wist toe te slaan. In de laatste zeventien minuten scoorden de Nijveners zelfs geen enkele keer. Blauw Wit profiteerde optimaal en ontvreemde DOS'46 de zege.



Jelmer Jonker was vijfmaal trefzeker namens DOS'46.



Zuur

"Dit resultaat is heel zuur. Na de eerste helft hadden we alles nog onder controle, maar na de pauze scoorden we maar drie keer", verzucht Aukes. "Als we zelfs geen vrije schotkansen benutten, maken we het onszelf wel heel lastig. Ik had gehoopt dat we in deze fase iets verder waren, maar dat is helaas niet zo."