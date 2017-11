E&O doorbreekt na sterke herstart verliesreeks

HANDBAL - Na drie nederlagen op rij hebben de mannen van E&O weer iets te vieren. In eigen huis werd Aalsmeer 2 aan de kant gezet: 30-27. Een sterke herstart hielp de formatie van Fiege in het zadel.

13-18. Een verdiende achterstand na een half uur spelen. Door zwak verdedigen kregen de frivole gasten uit Noord-Holland de kans E&O binnen de eigen stadsgrenzen in hun hemd te zetten. De Emmenaren waren veel te passief en leken op weg naar een nieuwe verliespartij.Acht minuten na rust stonden beide ploegen plots weer gelijk (20-20). Met lef kwam E&O uit de kleedkamer. Met drie treffers had schutter Martijn Fuhler een fraaie rol bij de inhaalrace. Emiel Wehkamp bracht E&O voor het eerst op voorsprong.In het laatste kwartier bleven de groen-witten aan de goede kant van de score. Met een draaibal en strafworp tilde hoekspeler René Jaspers zijn productie naar tien treffers, waarmee hij zich kroonde tot topschutter van het duel. Even klopte Aalsmeer 2 op de deur (28-27), maar doelman Bas Bulthuis maakte in de slotfase het verschil.Door de bevrijdende zege, en puntverlies van concurrenten, vindt E&O weer aansluiting bij de subtop. Na elf wedstrijden is de achterstand op koploper Hellas vijf punten.