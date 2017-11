Deel dit artikel:











Unieke prestatie Dekker: in kwartfinale TV-toernooi PDC Jan Dekker wint van Peter Jacques (archieffoto RTV Drenthe)

DARTS - Jan Dekker uit Emmen is doorgestoomd naar de kwartfinale van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead. In zijn derde rondeduel zette hij de Engelsman Peter Jacques met 10-5 aan de kant. Voor Dekker is het de eerste keer dat hij de kwartfinale van een PDC-toernooi behaalt.

Beide mannen begonnen zeer matig aan het duel, maar Dekker ging gaandeweg de match steeds beter gooien.



Dekker had de derde ronde bereikt door verrassend de Australiër Simon Whitlock met 6-5 te verslaan. In de kwartfinale ontmoet hij landgenoot Michael van Gerwen, van wie hij onlangs verloor in de eerste ronde van het EK.



De Drent komt vanaf 14 december in actie op het WK in Londen.