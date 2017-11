Programma zondagamateurvoetbal

VOETBAL - De Drentse hoofdklassers, Achilles 1894 en MSC, spelen vandaag een uitwedstrijd. Achilles 1894 gaat op bezoek bij koploper SJC en MSC speelt bij SDO.

In de 1e klasse F staat er een leuk Drents affiche op het programma, namelijk vv Emmen - Rolder Boys.In de 2e klasse K is vanmiddag de topper GOMOS - Stadspark, de nummers 1 en 2 tegenover elkaar. GOMOS heeft 21 uit 7 en Stadspark heeft evenveel punten, maar dan uit 8 wedstrijden. GOMOS - Stadspark is vanmiddag, als het veld om 10 uur wordt goedgekeurd, live te zien op www.rtvdrenthe.nl.Hieronder het complete programma in het amateurvoetbal (met Drentse clubs):Alphense Boys - PurmersteijnDe Bataven - Sneek Wit ZwartHeerenveen - RKHVVHollandia - Jong Achilles '29Leonidas - DHCRKAVV - SilvoldeSDO - MSCSJC - Achilles 1894WVV - NoordsterFrisia - Nieuw BuinenFC Assen - GAVCEmmen - Rolder BoysAlcides - GRC GroningenHoogeveen - FVCBergum - SVBOHoogezand - GVAV-RapiditasGOMOS - StadsparkForward - DTDAsser Boys - RodenVMC Amicitia - MKV'29Oereterp - PeizeLSC 1890 - St. AnnaparochieLemelerveld - StadskanaalValthermond - RaptimEmmeloord - RuinerwoldSC Erica - VKWGermanicus - BeilenHeerde - DedemsvaartOlyphia - ZuidwoldeFriesland - HFC'15Groninger Boys - DrachtenNieuw Roden - HelpmanNicator - HarlingenWarga - Geel WitTrynwalden - LewenborgFraneker - BolswardSiddeburen - WildervankSVZ - ActiefAnnen - VAKOLEO - ZNCHSC - KwiekASVB - MuntendamVeendam 1894 - FC ZuidlarenCEC - Sleen afgelastEMMS - HODOGieten - USVMusselkanaal - DalfsenSVV '04 - WeerdingeFC Ter Apel '96 - OVC '21Twedo - DalenOldemarkt - GorredijkMildam - WijsterUdiros - RenadoTrinitas - Havelte afgelastDio Oosterwolde - Steenwijker BoysJubbega - AkkrumLemmer - DwingelooSurhuisterveen - HaulerwijkTLC - BakkerveenSVMH - BedumDonkerbroek - Smilde'94 afgelastStanfries - GrunoHaren - De Wilper BoysHeiligerlee - SPWWesterwolde - MOVVPJC - AlteveerHarkstede - SellingenPekelder Boys - BATOGieterveen - BellingwoldeFVV - EngelbertZwartemeerse Boys - Witteveense Boys'87WKE'16 - EHS'85Weiteveense Boys - BargeresSchoonebeek - DSC'65DVC'59- ProtosValther Boys - SweelTitan - HOCSteenwijk -BalkbrugVENO - Old ForwardSteenwijkerwold - OldeholtpadeDe Blesse - PesseWacker - KraggenburgRuinen - Oranje ZwartBEW - RKOScheerwolde - Ulu SporUffelte - BlankenhamKuinre - GiethoornVilsteren - DVSVWillemsoord - IJhorstDOS'63 - WapserveenZandhuizen - Sportclub MakkingaHoutigehage - Sport VereentFochteloo - HoogersmildeDiever-Wapse - OosterstreekODV - VWCGroen Geel - KloosterburenYde de Punt - AmboinaEext - WarffumEenrum - TynaarloFroombosch - WoltersumNieuweschans - DrieborgMeeden - WeddeBareveld - THOSFramsum - DWZVeelerveen - WEOBNC - Oldambster BoysBuinerveen - BuinenZandpol - KSCGasselternijveen - EECRoswinkel - VIOS (O)De Treffer'16 - SVBCJVV - GKC