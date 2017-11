Deel dit artikel:











Automobilist te water in Nieuw-Weerdinge Het busje belandde door onbekende reden in het water (foto: Persbureau Meter) De bestuurder kwam met de schrik vrij (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-WEERDINGE - Een automobilist is afgelopen nacht te water geraakt op het Vledderdiep in Nieuw-Weerdinge.

Door onbekende reden verloor hij de macht over het stuur en belandde via de berm in het naastgelegen water.



De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zijn busje is uit het water gehaald en afgesleept.