Zanger Rik Vinke wint country award 'Meest belovende nieuwkomer'

SCHOONEBEEK - Rik Vinke uit Schoonebeek is tijdens het DCMA Award Gala uitgeroepen tot de meest belovende nieuwkomer in de Nederlandse countryscene.

De award werd uitgereikt door de Dutch Country Music Association.Vinke was genomineerd in drie categorieën. Hij maakte ook kans op de titels Beste album en Beste zanger. In die laatste categorie moest de Drent zangeres Ilse DeLange voor laten.Vorig jaar verwierf Vinke roem door het Drèents Liedtiesfestival te winnen. In juli presenteerde hij zijn debuutalbum Forged in fire.