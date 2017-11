Stuiterend door het centrum van Hoogeveen

HOOGEVEEN - Duizenden stuiterballen gaan door de Hoofdstraat van Hoogeveen. Aan de ballen zijn lotnummers gekoppeld en de mensen die bij de verst gekomen ballen horen, krijgen een prijs.

Het initiatief is voor een goed doel: de opbrengst gaat grotendeels naar het Jeugdsportfonds en een deel gaat naar de Voedselbank in Hoogeveen.Een kleurrijke gelegenheid, want er gaan zo'n tienduizend stuiterballen in allerlei kleuren stuiteren door de Hoofdstraat. "Achtduizend daarvan doen echt mee met de wedstrijd", vertelt Marcel Nijmeijer, een van de organisatoren. "De overige tweeduizend ballen worden na de tijd losgelaten voor de kinderen, zodat die een stuiterbal mee naar huis kunnen nemen."Er waren zestien prijzen te winnen. Per lading stuiterballen die naar beneden stuiterden werden er drie prijzen weggegeven. De grote winnaar van de Philips HDTV, de eerste prijs, was het bedrijf Marvo Systeemplafonds uit Hoogeveen.De stuiterballenrace is voortgekomen uit de badeendenrace van twee jaar geleden. Toen zwommen ruim vijfduizend badeenden door de Cascade in Hoogeveen. "De badeendenrace was in de zomer, maar het is nu wat kouder", vertelt Nijmeijer. "Vorig jaar stond ik met de voeten in het water. Dat leek ons dit jaar toch niet zo'n goed idee, dus toen werd het een stuiterballenrace."