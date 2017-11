CDA maakt zich zorgen over het aantal inbraken in de donkere maanden in Westerveld

DIEVER - Het CDA in de gemeente Westerveld wil dat de gemeente maatregelen neemt om het aantal inbraken in de donkere wintermaanden niet verder te laten stijgen.

In plattelandsgemeenten neemt het aantal inbraakmeldingen in de maanden november tot en met februari fors toe. Veel meer dan in stedelijke gemeenten. In Drenthe neemt het aantal meldingen in Westerveld in deze periode procentueel gezien het meest toe. Dat blijkt uit onderzoek van het AD Het CDA wil weten welke preventieve maatregelen de gemeente Westerveld neemt om opnieuw een stijging van het aantal aangiftes te voorkomen. De partij wil dat het college kijkt naar mogelijkheden om extra geld voor extra wijkagenten te krijgen uit het regeerakkoord. Daarin staat dat er 267 miljoen extra komt voor extra wijkagenten en rechercheurs.