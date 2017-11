Deel dit artikel:











Ondernemend: Iraaks-Nederlandse bakkerij verbindt twee werelden in de Assen Athier en Amir (l) en hun bakkers in de bakkerij (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - Ze zitten nog maar net met hun zaak in Assen en nu al werpt de nieuwe bakkerij van de broers Alsady vruchten af.

Geschreven door Robbert Oosting

"Op zaterdag zit het hier altijd vol", vertellen de broers Athier en Amir trots. Met hun nieuwe zaak proberen ze het Irakese met het Nederlandse te verenigen.



Verbindende factor

Zo verkopende de broers niet alleen Arabische en Nederlandse producten en hebben ze niet alleen Nederlandse en Arabische bakker in dienst, maar werkt ook het lunchroomgedeelte van de bakkerij als ontmoetingsplek voor twee werelden. "Komt er een stelletje binnen en is er geen plek, dan schuiven mensen aan de tafels een beetje op en dan kun je naast elkaar zitten", zegt Athier, wijzend op de volle tafeltjes. Amir valt hem bij: "Waardoor je dus binding hebt met elkaar. Zowel Nederlands als buitenlands."



Rolderstraat

De nieuwe winkel zit op een plek waar je het niet direct verwacht. Er sluiten in Assen wellicht meer winkels dan dat erbij komen en voor je gevoel al helemaal in de Rolderstraat, maar dat is onzin volgens Amir. De straat heeft volgens hem best potentie. "Als je verderop de stad in gaat raakt het alleen maar leeg en hier raakt het juist vol", vertelt hij trots.



Beide broers zijn opgegroeid in de Rolderstraat, waar hun vader al zo'n vijftien jaar een restaurant heeft. "We hebben zeker gevoel bij de Rolderstraat", zegt Amir. Hij vindt het belangrijk dat er nieuwe plekken blijven komen in Assen. "Assen heeft dit nodig en dat hoor je ook aan de reacties van de klanten. Het is toch weer een stukje genieten in het centrum."