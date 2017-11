Duizenden bezoekers komen op wintermarkten af

GEES/ORVELTE - Zowel Gees in wintersfeer als de Winterfair in Orvelte trokken zo'n vijfduizend bezoekers dit weekend. "Groter moet het niet worden", zeiden de organisatoren.

"Hoeveel kilometer reden we nou ook alweer?" Roept een van de twee dames naar haar man. De tas aan haar schouder zit al aardig vol. "Hoeveel?" Roept ze nog eens. Ook de andere vrouw knikt nu ongeduldig. "160!" roept de man terug. De vrouwen blijken uit Zaandam te komen en speciaal voor de Winterfair naar Drenthe te zijn gereden. "Ja, de sfeer, hé", zegt de een. "Ja, de sfeer", zegt de ander. "Daar doen we het voor."Hoewel de winter officieel op 21 december pas begint, zijn de wintermarkten nu al in trek. "We heten expres geen kerstmarkt", zegt Gea van Herksen van Gees in Wintersfeer. "Het is nog geen Sinterklaas en het is nog geen kersttijd. Het is er net voor aan." En, vult Mannuela Huisman van Winterfair Orvelte aan, "We willen kerstmarkten niet beconcurreren."Voor Gees was het de vijfde keer dat er zo'n winters evenement plaats vond. Het hele dorp was verlicht en in verschillende boerderijen konden bezoekers winterse spulletjes kopen. Volgens organisator Van Herksen is het evenement belangrijk voor het dorp. "Er is al zoveel weg. Zo'n weekend als dit houdt het dorp leefbaar. Voor zowel de ondernemers als de bewoners. Je moet met elkaar de schouders eronder zetten."