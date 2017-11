Deel dit artikel:











Achilles 1894 geeft koploper SJC pak rammel Achilles 1894 verrast de nummer één (archieffoto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - Hoofdklasser Achilles 1894 heeft een fraaie overwinning geboekt op SJC. De ploeg uit Assen versloeg de koploper bovendien met zeer ruime cijfers: 1-5.

Volgens trainer Paul Weerman was de uitslag niet eens geflatteerd. "We hadden nog vaker kunnen scoren. We kregen heel veel kansen, maar in de eerste helft deden we daar te weinig mee. Het bleef onnodig lang spannend. In de tweede helft sloegen we alsnog toe en kwamen we op 0-3. Toen was de wedstrijd wel gespeeld."



Voor Achilles 1894 opende Ids Hannema de score in de laatste minuten voor de pauze. De ploeg van Weerman liep na de hervatting uit via David Modderman en Stan Haanstra. SJC deed nog iets terug door een goal van Tom Duindam, maar dat bleek slechts voor de statistieken. Dankzij Matthijs Henssens en een eigen doelpunt, onder druk van Jean Pierre Guan, zegevierde Achilles 1894 met 1-5.



Vier punten achterstand

Door de overwinning komt de Drentse equipe op vier punten van SJC. De club uit Noordwijk blijft ondanks de zeperd nog wel de lijstaanvoerder. MSC gaat Silvolde voorbij en staat nu op de tweede plek.