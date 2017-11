Deel dit artikel:











Dekker laat Van Gerwen zweten in kwartfinale Jan Dekker maakt indruk in Minehead (foto: PDC)

DARTS - Jan Dekker neemt met opgeheven hoofd afscheid van de Players Championship Finals. De darter uit Emmen moest in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in Michael van Gerwen: 7-10. Dekker verkocht zijn huid duur in het Engelse Minehead.

Van Gerwen nam een 0-3 voorsprong, maar de underdog liet zich niet van de wijs brengen. Dekker bereikte via een knappe elfdarter voor het eerst het scorebord. Dat hoge niveau was ook noodzakelijk tegen Van Gerwen. Dekker zag zijn landgenoot in de eerste vijf legs namelijk een gemiddelde bereiken van maar liefst 121,3 per drie pijlen. Desondanks kwam Dekker verrassend terug tot 4-4.



Dat scenario herhaalde zich ook in het derde deel van het duel. Dit keer kwam Dekker terug van 4-6 tot 6-6. Een nieuwe versnelling van de lijstaanvoerder naar 9-7 werd hem toch te machtig. Met zijn eerste matchdart besliste hij de wedstrijd. Van Gerwen sloot af met een gemiddelde van 105,08.



Positief

Dekker, die per drie pijlen 93,80 gooide, kan ondanks de nederlaag met een positief gevoel terugkijken op het toernooi. Hij behaalde voor het eerst de kwartfinale van een PDC-evenement en beet uitstekend van zich af tegen Van Gerwen.



In de halve eindstrijd speelt de titelverdediger tegen Justin Pipe. Verder zitten ook Rob Cross en Jonny Clayton bij de laatste vier.