Doelpuntenregen in Onze Club: 29 goals

VOETBAL - In Onze Club, hét amateurvoetbalprogramma van Nederland, zijn vanavond liefst 29 doelpunten te zien en al die treffers werden verdeeld over slechts vijf duels.

SC Elim had het grootste aandeel in de produktie, want er werd met 0-12 bij Tiendeveen gewonnen. Vijf goals vielen er bij ONS Sneek - ACV, Klazienaveen - De Weide en vv Emmen Rolder Boys.De overige twee treffers werden gescoord in het duel om de koppositie in de 2e klasse K tussen GOMOS en Stadspark.