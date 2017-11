Groningen Airport Eelde verliest lijndienst met Gdansk

EELDE - Opnieuw een domper voor de Noordelijke luchthaven. Groningen Airport Eelde verliest de lijndienst van Wizz Air met Gdansk.

Deze lijndienst was misschien wel de meest succesvolle van de afgelopen jaren. Maar Wizz Air stopt er mee en heeft passagiers doorverwezen naar Eindhoven Airport. Ook daar wordt gevlogen op Gdansk. De vliegmaatschappij meldt op Facebook dat het besluit is genomen vanwege economische redenen.Op 28 oktober 2014 vertrok het eerste toestel van de Hongaarse low cost maatschappij naar Polen. Destijds waren de verwachtingen hooggespannen , omdat er in het Noorden veel Polen wonen die gebruik maken van de vlucht.De afgelopen jaren was Wizz Air ook tevreden met de bezetting van de vluchten. Bij de presentatie werd de hoop uitgesproken dat er meer bestemmingen bij zouden komen. Maar daar is dus nooit wat van gekomen.Wizz Air kreeg de afgelopen jaren ook een bijdrage uit het routefonds. Geld bedoeld om er reclamecampagnes van te bekostigen en de aanloopkosten te verkleinen.Tickets kunnen nog tot 24 maart worden geboekt. Daarna stopt het.Groningen Airport Eelde wil nog niet reageren. Wizz Air was niet bereikbaar voor commentaar.