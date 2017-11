Dost scoort niet, maar profiteert wel van misstap Porto

VOETBAL - Hij scoorde voor de verandering een keer niet, maar kon na afloop van het uitduel van Sporting tegen Pacos Ferreira toch juichen: het gat met koploper Porto is geslonken tot twee punten.

Porto kwam zaterdagavond al niet verder dan 1-1 bij Chaves en dus wist Sporting wat het doen moest op bezoek bij Pacos Ferreira. Alleen de winst telde en die winst kwam er door treffers van Battaglia en Gelson Martins. Pacos Ferreira scoorde in de 90e minuut nog wel de aansluitingstreffer, maar de zege van Sporting kwam niet meer in gevaar.Dost, die de afgelopen week nog succesvol was in de Champions League, scoorde dus niet en dat is vrij uniek. In 2017 was hij in 41 optredens namelijk 38 keer succesvol.