Sterk Lokaal Drenthe en Leefbaar Tynaarlo nemen het op voor Haren

HAREN - In een zienswijze over de gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer nemen een aantal lokale partijen, waaronder Leefbaar Tynaarlo en de Statenpartij Sterk Lokaal Drenthe, het op voor de gemeente Haren.

Provincie Groningen wil dat Haren samengevoegd wordt met Groningen Stad en Ten Boer. Het zou hierbij moeten gaan om een zogenaamde lichte herindeling, waarbij het belangrijk is dat dit op vrijwillige basis gebeurt.De gemeente Haren is het niet eens met de herindeling en wil zelfstandig blijven. Uit een burgerraadpleging die Haren eerder heeft gehouden blijkt dat er geen draagvlak is voor de fusie.Ook zou, volgens de ingediende zienswijze, de reden achter de samenvoeging niet juist zijn. Zo is Haren niet noodlijdend, werkt ze geregeld samen met buurgemeente Tynaarlo en is er geen overeenstemming tussen de betrokken gemeenten.Tot slot benoemen de partijen in de zienswijze dat het een "win-win situatie voor alle partijen zou zijn als Haren niet meer in het herindelingsvoorstel voorkwam en Groningen en Ten Boer verder kunnen met de voorbereidingen van een vrijwillig huwelijk, de ingangsdatum van 1-1-2019 niet onder druk komt te staan en Haren als goede buur zelfstandig verder kan."