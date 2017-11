Deel dit artikel:











DIDI moet van Drenthe een proeftuin voor technische ontwikkelingen maken Onder andere op de Ondernemersfabriek in Assen komt een netwerkpunt (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

ASSEN - De provincie geeft vanavond de aftrap voor het Drents Internet der Dingen Initiatief, kortweg DIDI. Voor dit project trekt GS bijna 70.000 euro uit. Doel is om van Drenthe een proeftuin te maken voor technische ontwikkelingen.

Geschreven door Margriet Benak

De provincie regelt voor alle inwoners en bedrijven gratis toegang tot LoraWAN, het Long Range Wide Area Network. Het gaat om een technologie voor machine tot machine-communicatie over een lange afstand.



Drenthe-dekkend netwerk

32 netwerkpunten, ook wel gateways, werken als een soort antenne en zorgen voor een Drenthe-dekkend communicatienetwerk voor het Internet of Things. Dat netwerk is energiezuinig en heeft een ver bereik. De provincie verwacht dat het netwerk kan bijdragen aan slimme oplossingen voor maatschappelijke problemen.



Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitrol van het Drents Internet der Dingen Initiatief. Er komen netwerkpunten bij de brandweerkazernes en op hoge plaatsen zoals de politietoren in Assen, de Ondernemersfabriek Assen, theater De Tamboer in Hoogeveen, Streekradio in Zuidwolde en de Rijksluchtvaartschool in Eelde.



Sensoren

Het netwerk is bedoeld om machines met elkaar te laten communiceren via sensoren. Zo kan een afvalbak aangeven dat hij vol zit, een koelkast kan waarschuwen dat de melk bijna op is, en een wasmachine dat hij bijna kapot is. Volgens de provincie is DIDI van groot belang voor de toekomst en verdere innovatie van de Drentse economie.



DIDI gaat van start in Drenthe met enkele pilotprojecten. Zo gaat Nationaal Park Drentsche Aa experimenteren met het netwerk voor het monitoren van bezoekersstromen. Ook is er een plan voor grondwatermonitoring.



Komende maanden worden in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel informatiebijeenkomsten gehouden over de mogelijkheden van DIDI.