Supersubs FC Emmen krijgen basisplaats tegen MVV

VOETBAL - Michiel Hemmen en Tim Siekman starten vanavond in de basis tegen MVV. Daarmee krijgen beide spelers een passende beloning voor hun sterke invalbeurt afgelopen vrijdag tegen FC Volendam. Omran Haydary en Youri Loen, die gisteren vroegtijdig geblesseerd de training verliet, verdwijnen uit de basis.

Toch is hun basisplaats nog niet officieel. "Ik kan er niets over zeggen", lachte Siekman. "De opstelling is nog niet vrijgegeven." Ook Hemmen deed zijn best om de opstelling nog geheim te houden. "Ik hoop in ieder geval te spelen en er is een goede kans op."Casper Goedkoop, die net als vrijdag de taken van de zieke Dick Lukkien zal overnemen, licht die geheimzinningheid toe. "Normaal zijn we heel erg open, maar we willen wat rust creëren in het team, er zijn wat twijfelgevallen en bovendien willen we MVV niet wijzer maken."Overigens kan Goedkoop sowieso geen beroep doen op Joris Voest, Henk Bos, Anco Jansen en Mario Bilate.MVV begon het seizoen uitstekend en stond na vier duels op de tweede plek in de Jupiler League, maar daarna kwam de ploeg van trainer Ron Elzen in een vrije val terecht. Door een waslijst aan blessures, zo is de algehele mening, verloor de club uit Maastricht daarna vier keer op rij. Inmiddels heeft de Limburgse club ook alweer twee duels gewonnen en lijkt de slechte periode achter de rug. MVV staat na 14 duels op de 10e plek met 19 punten. Emmen staat daar één plek en één punt boven.Volgens De Limburger reist MVV vandaag zonder al teveel illusies af naar Emmen. "We hebben, door de vele blessures, niets te verliezen in Emmen", aldus trainer Ron Elzen in het dagblad. Aanvoerder Pieter Nys ontbreekt met een schorsing. Shermaine Martina ontbreekt met een hamstringblessure en ook Ricardo Ippel, Christophe Janssens, Marvin Ogunjimi en Samy Mmaee zijn niet inzetbaar.FC Emmen - MVV begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Blom. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe