Geen vuurwerkshows in Drenthe tijdens de jaarwisseling

ASSEN - Er worden tijdens de jaarwisseling in Drenthe geen vuurwerkevenementen gehouden. Ook lijken er geen vuurwerkvrije zones te komen.

Stichting Maatschappij en Veiligheid deed hiertoe een oproep in het hele land. Maar slechts acht gemeenten geven landelijk aan iets te organiseren tijdens Oud en Nieuw. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS De Stichting Maatschappij en Veiligheid denkt dat professionele vuurwerkshows, in combinatie met vuurwerkvrije zones, tot minder schade en slachtoffers zullen leiden tijdens Oud en Nieuw. Bij Drentse gemeentes leeft dit niet. Geen enkele gemeente geeft aan vuurwerkevenementen te houden en ook van vuurwerkvrije zones is geen sprake. Alleen de gemeente Hoogeveen heeft hierover nog geen beslissing genomen.Van de 273 gemeenten die antwoord gaven op vragen van de NOS zeggen alleen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn, Hilversum en Zoetermeer zelf een vuurwerkshow te organiseren. In Rotterdam is bovendien eerder op de avond een vuurwerkshow speciaal voor de kinderen.Tijdens Oud en Nieuw mag van 18.00 uur tot 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken.