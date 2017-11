Deel dit artikel:











File na ongeval op A28 bij Hoogeveen opgelost [update] File op de A28 (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Op de A28 tussen Hoogeveen en De Wijk, in de richting van Zwolle, is vanochtend een file ontstaan na een ongeluk.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De file was op zijn hoogtepunt tien kilometer lang, met een vertraging van meer dan uur.