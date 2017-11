Deel dit artikel:











Bussenklus in moordtempo in Hoogeveen In het oude PET-expeditiegebouw worden de bussen aangepast (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De nieuwe elektronica wordt getest (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Montagewerk voor de OV-chipkastjes (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Zo ziet het er uit na al het installatiewerk (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Iedere dag komen er nieuwe bussen bij (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Projectmanager Arno te Linde (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Wie Hoogeveen-Oost binnenrijdt kan ze niet missen op industrieterrein de Wieken: bussen, bussen en nog eens bussen. En het worden er iedere dag meer. MAN Truck & Bus werkt er in razend tempo 100 bussen af, die op 9 december in Almere moeten gaan rijden.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

"Het is een moordklus", zegt projectmanager Arno te Linde. "De stads- en lange afstandsbussen worden in een fabriek in Polen gebouwd, maar vervoerder Syntus Keolis en de gemeente Almere hebben specifieke eisen, die alleen in het Nederlandse OV gelden. Die elektronica bouwen wij in."



Hoge veiligheidseisen

Het gaat om camerasystemen, OV-chipkastjes, informatieschermen, systemen voor contactloos betalen en speciale kasten voor het opladen van OV-chipkaarten. "De vervoerder wil voor de veiligheid dat de chauffeur geen geld meer in de bus heeft. Ook worden veiligheidsdeuren voor de chauffeurs aangesloten", vertelt Te Linde. Hij demonstreert hoe vlot een glazen raam uit de halve deur omhoog komt als een chauffeur zich bedreigd voelt.



MAN Truck & Bus voert de klus in Hoogeveen uit vanwege Dutch Rescue Vehicles (DRV). DRV werkt zelf niet aan de bussen, maar levert wel materiaal aan dat speciaal op maat gemaakt moet worden voor de bussen. De aanpassingsoperatie levert tijdelijk werk op, maar niet voor Hoogeveners. De meeste werknemers zijn specialisten die overal uit Nederland komen.



Moordklus

"Per bus kost de ombouw zo'n 40 uren, de meesten van ons werken 10 tot 12 uur per dag om de klus af te krijgen. Op 9 en 10 december moet alles gaan rijden in Almere. Het is echt een moordklus."