Stelling: Vliegveld Eelde is ten dode opgeschreven

EELDE - Veel onrust rond vliegveld Eelde. Nadat vorige week bekend werd dat het enkele chartervluchten naar populaire vakantiebestemmingen kwijtraakt, werd vandaag duidelijk dat ook de lijndienst Eelde-Gdansk stopt.

Wizz Air beëindigt de lijndienst naar de Noord-Poolse stad vanwege economische redenen.Is er nog toekomst voor Groningen Airport Eelde? De aandeelhouders van het vliegveld - de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen - willen dat het de Toegangspoort van het Noorden wordt. Daarvoor willen de partijen samen 46 miljoen euro in de luchthaven investeren. Maar ondertussen verdwijnen steeds meer vluchten.Volgens TUI FLY zou een uitbreiding van de vliegtijden van het vliegveld een uitkomst zijn voor touroperators om vanaf Eelde te vliegen op meerdere bestemmingen. Nu mag er alleen gevlogen worden tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds. Daardoor kan er niet op en neer worden gevlogen naar Gran Canaria.Komt het nog goed met Groningen Airport Eelde? Of ziet u geen toekomst meer in het vliegveld?