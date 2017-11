Deel dit artikel:











Groep 7B van Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen is meest mediawijs Ze zijn er blij mee (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Mediawijze leerlingen (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

DALEN - De leerlingen van de Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen zijn de meest mediawijze leerlingen van Drenthe. Zij kunnen het beste omgaan met internet en sociale media.

"We hebben deze wedstrijd gewonnen door goed samen te werken, samen te overleggen en door goed te zoeken op internet", reageert een trotse juf Daniëlle.



Hacken

Eén van de opdrachten die de leerlingen kregen, ging over hacken. Daniëlle: "We hebben geleerd hoe je moet hacken en hoe je dat kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door veel verschillende wachtwoorden te gebruiken." De schoolkinderen probeerden ook zelf te hacken. "Dat is ze gelukt. We konden ons eigen systeem hacken."



Lieke is een van de succesvolle kinderen uit de klas. "We hebben alle vragen samen behandeld. Daardoor kwamen we er goed uit." Ook nam ze samen met de andere kinderen enkele opdrachten mee naar huis. "Daarmee hebben we jokers verdiend voor de finale."



'Gevaren blijven'

De Wessels Boerschool was al veel bezig met social media en internet. Deze prijs voelt voor juf Daniëlle als een kroon op het werk. Toch weet ze dat er nog altijd gevaren op de loer liggen voor haar leerlingen. "Je komt soms iets gevaarlijks tegen op internet, bijvoorbeeld bij het downloaden van een spelletje. Hopelijk komen de leerlingen daarmee in de toekomst ook naar ons toe."