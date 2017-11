Deel dit artikel:











Wordt de impasse rond windmolens in Emmen doorbroken? Omwonenden gaan volgende week in gesprek met de wethouder (foto: Pixabay.com)

EMMEN - De drie bewonersplatforms in de gemeente Emmen gaan volgende week in gesprek met wethouder René van der Weide over de ontstane situatie rondom windmolens.

Geschreven door Janet Oortwijn

Daarna zal de wethouder een standpunt innemen over de situatie. Ook wordt er gesproken met de ontwikkelaars van de windmolens.



Lijnrecht tegenover elkaar

Het overleg werd ruim drie weken geleden stilgelegd, omdat de bewoners en de windmolenbouwers lijnrecht tegenover elkaar staan om de hoogte van de windturbines.



De bewonersplatforms eisen een maximale hoogte van 149 meter. De vastgestelde structuurvisie staat hoger bouwen toe, mits de omwonenden het daarmee eens zijn.



Ontwikkelaars Raedthuys en Yard willen molens van 200 meter bouwen, omdat molens van 149 meter volgens hen niet rendabel zijn. Uit deskundigenonderzoek blijkt dat molens van 149 meter wel rendabel kunnen zijn, maar dat het rendement van 15 procent naar 9 procent daalt.



Aantonen

"Er moet eerst maar eens aangetoond worden dat molens van 149 meter niet rendabel zijn", zegt Eddy Heuzeveldt namens de bewonersgroepen. "Als dat niet zo blijkt te zijn, dan praten we verder." Volgens hem moeten de ontwikkelaars nu weer aanschuiven, nadat ze van tafel zijn weggelopen.



De ontwikkelaars stellen dat de randvoorwaarden, als het gaat om de hoogte voor het bouwen van windmolens, aangepast moeten worden. Zij wenden zich daarom tot de provincie en de gemeente Emmen.



Langs de Pottendijk, Zwartenbergerweg en N34 moeten in totaal 32 windmolens komen, die samen goed zijn voor 95,5 Megawatt.