Deel dit artikel:











'Tynaarlo moet inwoners Eelde beter informeren over centrumplannen' Het ontwerp van het appartementencomplex in Eelde (beeld: Vastgoud BV)

EELDE - De communicatie over de nieuwbouwplannen in het centrum van Eelde moet beter, vindt de PvdA in Tynaarlo.

De partij, die zelf in het college zit, is niet te spreken over de gang van zaken rond een nieuwbouwplan in Eelde. Op de locatie van de voormalige grarage Koops en platenzaak Doedens wil projectontwikkelaar Vastgoud 34 appartementen bouwen.



Ruim twee weken geleden bleek op een informatieavond In Eelde dat er veel onrust is over de plannen. Veel dorpelingen vinden het ontwerp van het appartementencomplex niet in de dorpskern passen. De meeste mensen vinden het gebouw te groot voor het dorp.



De projectontwikkelaar gaf op de bijeenkomst ook uitleg over het gemeentelijke beeldkwaliteitsplan. De PvdA-fractie vindt het vreemd dat de gemeente dat niet zelf deed en wil dat inwoners van de gemeente Tynaarlo in de toekomst beter worden geïnformeerd.