Wereldberoemde circuitbouwer: Formule 1 in Assen is heel goed mogelijk

AUTOSPORT - "Als een Formule 1 Grand Prix op Zandvoort mogelijk is, dan is het heel goed mogelijk in Assen." Dat zegt de wereldberoemde Duitse circuitbouwer Hermann Tilke.

Volgens de architect zijn slechts kleine veranderingen nodig aan circuit, gebouwen en infrastructuur, zo zegt hij in de Telegraaf . Tilke ontwierp in het verleden onder meer het Bahrain International Circuit, Shanghai International Circuit en Yas Marina Circuit, waar afgelopen weekend werd geracet in de Formule 1.Toch heeft Tilke ook zijn bedenkingen. "Als ik de mensen van het TT Circuit was, zou ik de baan voor de MotoGP intact laten. Men heeft immers al een succesvolle MotoGP. Daar moet je niet aan willen tornen.”In Nederland wordt dankzij de successen van Max Verstappen druk gesproken over het terughalen van de Formule 1. Er zijn drie opties: een race op het circuit van Zandvoort, op het TT Circuit, of op een stratencircuit. Volgens Tilke is het organiseren van een race op een stratencircuit het duurste. Zandvoort is volgens hem een goede optie, maar daar moet erg veel worden veranderd. Veel meer dan in Assen.De FIA, de internationale autosportfederatie, doet inmiddels onderzoek naar de geschiktheid van het TT Circuit voor Formule 1. Binnenkort komt de organisatie naar Assen om het circuit te keuren.