Deel dit artikel:











Verbouwing bioscoop Emmen is 'een hele operatie' De geval van de bioscoop is al wel voorzien van nieuwe verf (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

EMMEN - De gevel van de bioscoop in Emmen aan het Westeind mag dan al wel bijna voorzien zijn van een verfje en nieuwe letters, maar klaar is het werk nog lang niet.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Dit is eigenlijk het begin van de verbouwing", zegt theatermanager Caspar Kortekaas. "Het is een hele operatie."



Make-over

De buitenkant van de bioscoop, die volgens Kortekaas aan 'de poort van Emmen' staat, is opnieuw geverfd. De naam Utopolis is verdwenen en over drie dagen prijkt het nieuwe logo samen met de letters 'Kinepolis' op de gevel.



Begin volgend jaar wordt de binnenkant gerenoveerd. Ruim 1200 nieuwe stoelen, nieuwe verlichting en een andere setting van de reclameborden. Daarnaast worden het snackgedeelte en de vloerbedekking vervangen.



'Het werd allemaal wat viezig'

Sinds de opening van de bioscoop in 2005 is er niets aan het interieur gedaan. Hoog tijd dat het nu wordt aangepakt, vindt Kortekaas. "Het werd allemaal wat viezig en de populaire stoelen, vooral bovenaan, werden zacht. De buitenkant van de bioscoop werd wat zwart en zat onder de algen. Dat gaan we vanaf nu ook bijhouden."



Een tijdspad durft Kortekaas niet te geven. "We hebben al vertraging gehad met de buitenkant door de vele regenval", legt hij uit. "Dan begonnen de schilders 's ochtends met verven, ging het regenen en lag de verf aan het einde van de middag weer beneden."



'Binnen twee maanden na start interieur is het af'

Maar heel lang zal het niet meer duren. "Als we beginnen met het interieur, dan moet dat binnen twee maanden af zijn", besluit de manager.