Opnieuw autokrasser actief in Emmer wijk Bargeres Zeven auto's zijn de afgelopen twee weken bekrast in Bargeres (archieffoto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

EMMEN - In de afgelopen twee weken zijn zeven auto's bekrast in de wijk Bargeres in Emmen.





'Ogen goed openhouden'

De politie zegt de zaak te onderzoeken. "Wij hopen dat de inwoners van de wijk hun ogen en oren goed openhouden. Als zij iemand betrappen bij het bekrassen van een auto, dan mogen zij die aanhouden en overdragen aan ons. Ook kunnen ze in een verdachte situatie 112 bellen." Voor veel inwoners zal het voelen als een déjà vu. Twee jaar geleden was er ook een autokrasser in de wijk actief die tientallen auto's met een scherp voorwerp bewerkte. In 2013 werden zelfs honderden auto's bekrast door een verwarde man.De politie zegt de zaak te onderzoeken. "Wij hopen dat de inwoners van de wijk hun ogen en oren goed openhouden. Als zij iemand betrappen bij het bekrassen van een auto, dan mogen zij die aanhouden en overdragen aan ons. Ook kunnen ze in een verdachte situatie 112 bellen."