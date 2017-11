Deel dit artikel:











Geheim agent na 65 jaar alsnog onderscheiden Jaap Hinderink kreeg eindelijk zijn oorlogsherinneringskruis (foto: gemeente Laren)

EMMEN/LAREN - De 94-jarige voormalig geheim agent Jaap Hinderink uit Laren (Noord-Holland) heeft eindelijk zijn oorlogsherinneringskruis mogen ontvangen. Dat ging in 1952 mis, toen de burgemeester van Schoonebeek het ereteken niet kon geven.

De minister van Oorlog kende Hinderink het kruis met gesp ‘Oorlogsvluchten 1940-1945’ op 28 augustus 1951 toe, maar het is er nooit van gekomen om het hem te overhandigen.



In de vergetelheid

Begin 1952 werd het kruis opgestuurd aan de burgemeester van Schoonebeek, waar Hinderink destijds stond ingeschreven. In die periode vertrok de geheim agent naar Nieuw-Guinea, waardoor de onderscheiding niet aan hem kon worden gegeven. Vervolgens werd het ereteken bewaard met de bedoeling het uit te reiken wanneer hij zou terugkeren naar Nederland. Het kruis belandde echter in een archief en raakte in de vergetelheid.



Emmer ambtenaar vindt ereteken terug

Na een gemeentelijke herindeling kwam het archief bij de gemeente Emmen terecht. Daar ontdekte een medewerker het ereteken, waardoor Hinderink het uiteindelijk alsnog kreeg overhandigd. Hinderink kreeg de onderscheiding vandaag uit handen van de burgemeester van Laren, Rinske Kruisinga.



Hinderink is een van de laatste drie nog levende geheim agenten van Koningin Wilhelmina in de oorlogsperiode. In 1946 had Wilhelmina hem al de koninklijke dapperheidsonderscheiding Bronzen Leeuw toegekend.