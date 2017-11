Enquête: waar stoor jij je aan tijdens het kerstdiner?

ASSEN - Smakken, praten met volle mond, iemand die continu met zijn telefoon bezig is. Zomaar wat ergernissen tijdens het eten. Terwijl jij gezellig wilt eten, stoor je je de hele avond aan iemands tafelmanieren.

Vul hier de enquête over tafelmanieren in.

De kerstdagen staan weer voor de deur en daarmee ook het kerstdiner. Gekleed in onze nette kleren schuiven we aan voor een avondje tafelen. Het belooft een mooie avond te worden, tot de luidruchtige en ongemanierde kennis naast je komt zitten. Durf jij er iets van te zeggen?RTV Drenthe wil graag weten waar jij je aan stoort tijdens het eten. Laat het ons weten in onderstaande vragenlijst.In de week voor Kerst maken we de resultaten bekend.