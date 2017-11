Deel dit artikel:











Studenten bouwen eigen auto voor rally in Marokko Sleutelen aan de rallyauto (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper) Studenten in Assen bouwen aan een rallyauto (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

ASSEN - Het is een bijzondere schoolopdracht voor veertien leerlingen van het Drenthe College in Assen. De studenten autotechniek bouwen een rallyauto. Eentje die ook echt gaat racen bij de Marocco Desert Challange.

Geschreven door Ineke Kemper

De studenten zijn sinds september aan het sleutelen. "Ja, super gaaf om hieraan mee te werken", zeggen vrijwel alle studenten over dit project. De Marocco Desert Challange is te vergelijken met de Dakar Challange. Alleen is deze race voor amateurs.



"Het is voor het eerst dat we als school aan zoiets groots meedoen", legt docent Mark Bouwman uit. "Je ziet nu een mooie chemie in de groep ontstaan. Leerlingen werken samen, ze overleggen, echt super om te zien."



'Komt zeker goed'

Chris Lanting bestuurt de auto. Hij is al langer actief in de rallysport, maar gaat voor het eerst met een auto op pad die door een groep studenten in elkaar is gezet. "Dat maakt het wel iets spannender ja. Maar aan de andere kant ook weer niet want het is een ontzettend gemotiveerde groep, dus dat komt zeker goed."



Voor de studenten komt er een hoop bij kijken. Niet alleen moeten ze de auto klaarmaken, ook zaken als sponsoring en promotie moeten ze zelf regelen. "Je ziet ineens dat de leerlingen ook interesse krijgen in andere vakken. Ze moeten brieven schrijven naar sponsoren, dus gaan ze daarmee naar de docent Nederlands. In Marokko moeten ze vooral Engels spreken, dus de Engelse les vinden ze nu ook interessant", aldus Bouwman.



Inzet en samenwerken

Er is alleen wel één vervelend ding. Van de veertien studenten die de klas telt, mogen er maar vijf mee naar Marokko. "Ze beoordelen onder andere op inzet dus ik zet me enorm in voor dit project. Ook samenwerken is belangrijk. Ik hoop echt dat ik mee mag", vertelt Randy.



"Ik wil ontzettend graag naar Marokko. Het is zo'n uniek project, zo'n kans krijg je niet snel weer", vult Bart aan.



Eind januari wordt duidelijk welke jongens de eer te beurt valt. De Marocco Desert Challange begint op 14 april.