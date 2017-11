Ruzie tussen paardenhouders Zweeloo na veertien jaar nog niet opgelost

ZWEELOO - De kans lijkt heel klein dat de Raad van State een paardenhoudersechtpaar uit Zweeloo alsnog zal dwingen een noodwoning aan de Schapendijk te verlaten, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

De buren van het echtpaar, ook paardenhouders, stapten opnieuw naar de Raad van State om de tijdelijke woonvergunning voor de noodwoning aan te vechten. De rechter stelde al vast dat het paardenhoudersechtpaar over een onherroepelijke bouwvergunning beschikt.Het paardenhoudersechtpaar is bezig met de bouw van een paardenstal met -melkerij en bedrijfswoning en woont tijdelijk in een noodwoning. Die noodwoning moet uiterlijk 2020 worden weggehaald, maar de buren willen dat het stel er zo snel mogelijk uit vertrekt. Er zou volgens hen asbest in de bodem zitten op de plek waar de nieuwe bouwwerken moeten komen.Het is het zoveelste hoofdstuk in de ruzie tussen de buren, die al jaren overhoop liggen vanwege de bouw van de paardenstal en -melkerij. De buren die naar de Raad van State stapten, vinden dat de gemeente Coevorden hun buren voortrekt en bevoordeelt. Veertien jaar geleden werd hun bouwplan door de gemeente afgewezen, terwijl een vergunningsaanvraag van de buren wel werd goedgekeurd.Binnen een paar weken doet de Raad van State uitspraak.