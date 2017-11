'Wizz Air heeft toestel naar Eelde ergens anders voor nodig'

EELDE - Netwerkoptimalisatie is de reden die luchtvaartmaatschappij Wizz Air opgeeft om te stoppen met de lijndienst tussen Eelde en Gdansk. Volgens directeur Marco van der Kreeke van Groningen Airport Eelde heeft de maatschappij het toestel ergens anders voor nodig.

De vliegveld-directeur zag het schrappen van de verbinding met Polen niet aankomen. "Dit kwam als donderslag bij heldere hemel. Ik heb in oktober nog gesproken met Wizz Air en toen was hier nog geen sprake van."Vanochtend werd bekend dat de lijndienst naar Gdansk stopt . Een nieuwe domper voor het vliegveld, want vorige week werd bekend dat Eelde ook de bestemmingen Lanzarote en Kos kwijtraakt "30.000 passagiers maakten gebruik van de verbinding tussen Eelde en Gdansk, dat is een prestatie, het ging zeker niet slecht", zegt Van der Kreeke. "Het is heel jammer, maar we gaan volgende week naar Boedapest om met Wizz Air te praten over deze route, of deze nog terug kan komen en over eventuele alternatieve bestemmingen voor Eelde."Groningen Airport Eelde laat weten dat Gdansk nog steeds te bereiken is vanaf het Drentse vliegveld, maar dan wel via de hub-verbinding in Kopenhagen en niet zo goedkoop. Directeur Marco van der Kreeke blijft ondanks de tegenslag positief. "We hebben de blik vooruit gericht. Ik ben bijvoorbeeld heel blij met de uitbreiding van het aantal vluchten naar Londen volgend jaar. Maar het is helaas de realiteit dat er soms wat wegvalt."