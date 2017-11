Zwemclub blij en verrast door zwembadplan Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het bestuur van zwem- en waterpoloclub ZPC is verrast door het plan van de gemeente om tegelijk met de kunstijsbaan ook een zwembad te bouwen.

Ad-interimvoorzitter Robert Blide: "De bouw van een 50-meter-bad zoals wij dat willen met alle voorzieningen erbij gaat denk ik minstens 15 miljoen euro kosten."ZPC wil al jaren nieuwbouw van het huidige zwembad De Dolfijn. De zwemclub hoopt vooral op de bouw van een 50-meter-bad. "Liefst hebben we dat tien banen breed. Dan kunnen we op het hoogste niveau in Nederland meedoen. In Drachten is op dit moment het enige 50-meter-bad van het Noorden", zegt Blide.De gemeente Hoogeveen heeft tot nu toe het beleid om pas in 2022 te komen tot nieuwbouw voor het verouderde zwembad De Dolfijn. Maar afgelopen weekend gaf wethouder Jan Steenbergen aan dat de gemeente onderzoekt of de nieuwbouw niet kan aansluiten bij de bouw van de kunstijsbaan.De bouw van de kunstijsbaan zou in de zomer van 2018 moeten beginnen om die voor eind december 2019 af te kunnen ronden.Assen had in De Smelt eerder ook de combinatie van een subtropisch zwemparadijs samen met een half-overdekte kunstijsbaan. Maar die combinatie leidde al snel tot een financieel debacle. Het complex werd voor een euro verkocht aan ondernemer Hennie van der Most. Hij gaf het de naam De Bonte Wever. Nu is het in handen van investeerder Jan Smit en is de ijsbaan gesloten ZPC kijkt vooral naar de situatie bij de Sportboulevard in Dordrecht. Daar is dezelfde combinatie van zwembad en kunstijsbaan. "Het is een fantastische locatie waar we een voorbeeld aan kunnen nemen als het naar de huidige maatstaven wordt gebouwd.""We gaan zo snel mogelijk met de gemeente praten. Een uitnodiging daarvoor hebben we nog niet gehad. Maar ik weet zeker dat we samen met de gemeente tot een heel mooie oplossing kunnen komen", aldus Robert Blide van ZPC.