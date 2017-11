Deel dit artikel:











Vrouw uit Assen moet de cel in voor serie winkeldiefstallen De vrouw kreeg vijf maanden cel (foto: Pixabay)

ASSEN - Een 24-jarige vrouw uit Assen moet voor drie winkeldiefstallen in Assen vijf maanden de cel in. 1,5 maand is daarvan voorwaardelijk. Daarna moet de Assense maximaal een jaar lang worden behandeld voor haar drugsverslaving.

De vrouw stal in augustus pakken koffie uit de schappen van een supermarkt in Westerbork en nam vervolgens in Assen kleding mee zonder die te betalen. Ze werd daarbij betrapt door een agent in burger.



In juni veroorzaakte de Assense in Hoogeveen een ongeluk. Ze reed daarna door, zonder geldig rijbewijs.



De vrouw heeft een lang strafblad en is eerder behandeld voor haar drugsverslaving. De rechter bepaalde dat zij na haar nieuwe behandeling zich onder toezicht moet laten stellen. Ook moet ze beschermd gaan wonen en meewerken aan drugscontroles. De Assense kan over een paar dagen al de kliniek in. Dan zit haar voorarrest erop.